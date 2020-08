Du sucre dans votre été Ann Vandenplas

On va découvrir Ann Vanderplas artiste polyvalente, passionnée par les gens et leurs histoires elle le raconte en chanson, en chronique et ou à travers son jeu d'actrice !On va parler de son premier EP qui s’intitule « Chroniques d’une vie urbaine » Son invité de l'été c'est Nadia Echadi qui est engagée activement dans la recherche pour le bien-être des enfants, elle coordonne depuis 2016 un réseau de soutien et d'accueil des enfants en situation d'exil et développe des outils pédagogiques dont la recette Ergonomic.