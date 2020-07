Du sucre dans votre été : Augustin Lebon (BD Résilience)

L'invité : Augustin Lebon, auteur et dessinateur de la série BD "Résilience". Le 4ème et dernier tome "le tombeau des glaces" vient de sortir chez Casterman

Son coup de coeur : double coup de coeur BD pour "Le Prince et la Couturière" de Jen Wang aux Editions Akileos, et pour "Kanopé" de Louise Joor chez Delcourt.

Chronique 1 : roman - Frédéric Ronsse : "Gangs of Brussels" - Louis Dabir et Barthélémy Gaillard - éditions du Cherche-Midi

Chronique 2 : "Les inventeurs belges" - Théo Mertens : Rennequin Sualem