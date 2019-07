Du sucre dans votre été : Axel Gilain - Kangling - émission du 11 juillet

Comme on est fan, on s'est fait une joie de recevoir Axel Gilain du groupe Kangling!

Ses souvenirs d'été, son coup de coeur pour la salle UN PEU 3 bld d'Ypres, dans le centre. Kangling y sera en concert le 1er novembre. Mais auparavant, Axel sera en solo le 18 juillet en concert à la guinguette du parc de Forest.

On a aussi parlé roman avec Frédérique Petit, et on a découvert grâce au Palais des Thés Belgique que le thé faisait des merveilles avec le boeuf bourguignon, si, si!

Sans oublier la chronique verte de Caroline Bouchez de Far Waste.

Bref, on continue de mettre Du sucre dans votre été.