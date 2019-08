Du sucre dans votre été : Baptiste Mandon - émission du 14 août

Du sucre dans votre été, une émission qui porte parfaitement son nom.

Parce que du sucre on va vous en proposer, et comme nous, vous n’allez pas pouvoir y résister.

Je parle tout simplement du meilleur endroit pour déguster des choux, pas de Bruxelles, mais des choux à la crème, ceux remplis de chocolat, praliné, fraise bergamote, ou encore citron yuzu.

Baptiste Mandon, l'un des chefs, est notre invité pour le goûter.

On se réjouit aussi de retrouver Charles Declercq pour ses coups de coeur ciné. Michel Vandevelde nous fait un petit Coucou en nous dévoilant les habitudes amoureuses de cet oiseau.

Enfin, nous retrouvons Sarah et Jérémy de La Finca, ferme maraîchère biologique à Wezembeek-Oppem, notre série de l'été.