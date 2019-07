Du sucre dans votre été : Brigitte Weberman - émission du 19 juillet

Du sucre dans votre été n'a jamais aussi bien porté, délicieusement, son nom ! Pour la dernière émission de juillet, on s'est fait plaisir, et à vous aussi j'espère, avec nos deux invités : Brigitte Weberman, et Nikolas Koulepis. Une bonne gourmande curieuse qui se respecte ne pouvait venir qu'avec un coup de coeur dont les pâtisseries sont à tomber à la renverse!

Son chocolat aussi est à tomber à la renverse : dernier épisode de notre Série de l'été consacrée au chocolat avec Jérôme Grimonpon.

Retrouvez aussi la carte postale berlinoise Léo Potier et la recette de Stéphan Fumière.

Merci à tous les 2, et merci à Lucas Ghazarian, notre stagiaire, d'avoir assuré à la technique et la réalisation toute la semaine.

Bonnes vacances et au lundi 12 août !