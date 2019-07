Du sucre dans votre été : Charles Declerq - émission du 10 juillet 2019

Heureusement que Charles Declerq est là ! Il a remplacé l'invité prévu au pied levé, d'où une certaine fébrilité dans la présentation et l'enchaînement des séquences de l'émission.

Ancien policier, aujourd'hui prêtre, critique cinéma et animateur radio, c'était un honneur de l'avoir comme invité principal...et comme chroniqueur cinéma.

Retrouvez aussi la chronique "Les jeux de l'amour et du hasard chez les oiseaux" de Michel Vandevelde ainsi que notre série de la semaine sur le thé : aujourd'hui, les différents thés et les manières de les déguster.