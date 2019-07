Du sucre dans votre été : Christophe Jacqmin - émission du 17 juillet

Après avoir passé notre enfance à jouer dehors, à grimper aux arbres, que diriez-vous de continuer à jouer, mais dedans? On va voir ça avec notre invité Christophe Jacqmin, l'un des 2 fondateurs d'un chouette établissement à Saint-Gilles : Le Bar à Jeux.

On retrouve aussi la chronique ciné de Charles Declercq, la chronique ornithologique de Michel Vandevelde, et on s'octroie toujours le plaisir de dévorer du chocolat.