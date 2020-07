Du sucre dans votre été : Elisa Brevet

L'invitée : Elisa Brevet, créatrice du podcast littéraire "La librairie des makers".

50 épisodes déjà disponibles et totalement gratuits sur Itunes, Spotify et son site www.lalibrairiedesmakers.com

Chronique 1 "savoir-faire/artisanat" - Izaline Nicol : fleuriste "Sauvages. Fleurs et boutures"

Chronique 2 "Mes chers parents" - Aurélie Brouir : bébé en vacances chez les grands-parents