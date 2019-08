Du sucre dans votre été : Fabien Degryse - émission du 23 août

Pour cette dernière avant le weekend, nous sommes ravis de recevoir un Belge, un Bruxellois pur sucre : le guitariste de jazz Fabien Degryse.

Au menu de cette émission, les Bons baisers de Berlin, la carte postale de Léo Potier. Léo qui nous parle d’amour mais surtout de mariage franco alle-mand; et on va voir qu’organiser la cérémonie relève du dialogue et du compromis - ce qui est la base du couple, oui - car il y a des différences culturelles.

On vous propose aussi de découvrir la première chronique de mademoiselle Clémence Habay, je précise bien mademoiselle puisqu’elle à 13 ans et demi; Clémence nous parle rentrée scolaire. Et puis nous clôturons notre Série de l’été consacrée au cerf volant : Anne De Roy nous décline les activités de Pass to Fly, sa société qui va vous faire lever le nez au vent.