Du sucre dans votre été : Fabienne Pompey - émission du 22 août 2019

Du sucre dans votre été, l’émission estivale qui se propose de vous divertir, vous relaxer et vous faire voyager aussi.

Justement notre invitée est une bourlingueuse, grande connaisseuse de l’Afrique qu’elle a couvert comme journaliste pour l’AFP, Jeune Afrique, Le Point, Le Monde et La Croix. Fabienne Pompey est aujourd’hui Chargée de communication des nations Unies pour la France et Monaco

Fabienne nous présente son coup de cœur en fin d’émission, il sera question de développement durable et d’un projet de nettoyage des littoraux européens.

Ecologie, conscience et pratique verte, on en parle aussi avec Caroline Bouchez notre coach zéro déchet de Far Waste. Caroline nous dit par quoi remplacer nos éponges.

On voyage aussi dans le monde, surtout en Asie, grâce à notre Série de l'été : on prend la voie des airs grâce à Anne De Roy de Pass To Fly qui nous détaille les différentes pratiques du cerf volant.

Enfin, Frédérique Petit nous dévoile son coup de cœur pour le roman "La religion" de Tim Willocks.