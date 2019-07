Du sucre dans votre été : François Thollon-Choquet - émission du 16 juillet

On est ravi de le retrouver, l'invité du jour ! Indices : il a une plume ciselée, grinçante et jouissive, il est le Jacques Demy de l'édito musical, et il est breton. Vous avez bien deviné, c'est François Thollon-Choquet.

On retrouve aussi la chronique musicale pas si classique de Michel Van den Bossche et celle de littérature spirituelle d'Isabelle Eluki.

Enfin last but not least, on continue de croquer du chocolat grâce à Jérôme Grimonpon Chocolatier.