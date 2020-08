Du sucre dans votre été : Gaël Turine, photographe

L'invité : Gaël Turine, photographe. Il signe "May God Help Us" ("Que Dieu nous aide"), un reportage sur l'église bruxelloise de Saint-Gilles, une des seules restées ouvertes durant la crise sanitaire.

A voir, ainsi que tous ses autres reportages photos sur www.gaelturine.com

Chronique 1 : "Les femmes fortes dans l'Histoire" - Jasmine Léonard : Lili Elbe (première femme trans)

Chronique 2 : "le roman de l'été"- Frédérique Petit : "L'arbre-monde" de Richard Powers (Babelio)