Du sucre dans votre été : Gaspard Giersé - émission du 15 juillet

On se dope à la passion communicative aujourd'hui : celle de Frédéric Ronsse, notre Monsieur BD du lundi, celle d'Isabelle Coppée (de la Société royale belge d'entomologie) pour les insectes et enfin surtout, celle de notre invité pour l'architecture, l'art et l'histoire. Celui qui sait faire parler les murs, le cofondateur de Les Visites de mon Voisin : Gaspard Giersé

Sans oublier notre nouvelle série de l'été consacrée au chocolat. On s'y plonge avec délices grâce à Jérôme Grimonpon Chocolatier.