Du sucre dans votre été : Isabelle Detavernier - émission du 27 août

Nous étions enchantés de la recevoir, elle qui nous enchante toute l’année avec ses editos enlevés, percutants sous un air de pas y toucher.

Une femme de foi, de terrain, une femme engagée : c'est Isabelle Detavernier pasteur protestante à Bruxelles Botanique et administratrice de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture))

Au menu aussi la chronique musicale de Stéphan Fumière, celle de littérature spirituelle de Thérèse Wattiaux et puis best-of de notre Série de l’été, aujourd’hui on se replonge avec délice dans le chocolat, grâce à notre artisan chocolatier Jérôme Grimonpon.