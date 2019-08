Du sucre dans votre été : Jean-Michel Briou - émission du 19 août

Nous étions absolument ravis de recevoir Jean-Michel Briou. Lui qui sait comme personne, faire croustiller les petites histoires dans la grande Histoire, de Bruxelles. Grâce à lui, vous saurez tout des olibrius, des pignoufs, des entourloupes et autres turpitudes de la capitale belge. A tel point qu'on balance souvent entre le rire et le rire jaune.

Un Bruxelles city tour, en bus (le dimanche à 11h) ou à pied (le samedi à 11h), sous le signe de l'ironie et de l'autodérision qui vaut le détour.

Notre Monsieur BD Frédéric Ronsse a choisi de nous parler d'un roman "Furie" de Grazyna Plebanek aux éditions Emmanuelle Collas, et nous avons retrouvé la chronique d'Isabelle Coppée sur les insectes, qui nous a tout dit de leur métamorphose.

Enfin, notre nouvelle Série de l'été nous fait voleter dans les airs : toute la semaine, nous partons à la découverte du cerf-volant.

Premier épisode : quelles sont ses origines?