Du sucre dans votre été : Jérémy Audouard - émission du 26 août

Pour attaquer cette dernière semaine de Du sucre dans votre été, je vous propose de vous parler de vous, les Belges ! il serait temps, me direz-vous ! Toujours est-il qu’un excellent livre est paru sur le sujet : il s’intitule Les Belges, il fait partie de la collection Lignes de vie d’un peuple, excellente collection créée par les éditions Ateliers Henry Dougier et l’auteur de ce livre, Jérémy Audouard, est notre invité.

Comme tous les lundis, on retrouve notre Monsieur BD Frédéric Ronsse et aussi notre amoureuse des insectes Isabelle Coppée.

Enfin, toute la semaine on va réécouter les meilleurs moments de nos Séries de l’été : thé chocolat, ferme maraîchère bio et cerf volant, aujourd’hui, c'est le thé avec Carole Duflos qui nous le fait déguster avec du fromage et du chocolat.