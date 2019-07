Du sucre dans votre été : Lahcen Hammouch - émission du 18 juillet

Libérer la parole pour comprendre les carcans de la pensée. Toujours tendre la main vers l'autre sans jugement, pour mieux ouvrir son esprit.

On était profondément ravis d'accueillir Lahcen Hammouch, fondateur de Almouwatin TV & Radio : Web-TV/radio belge, en français et en arabe, qui a pour thématique principale le "vivre ensemble".

Lahcen qui n'est pas venu seul : il était accompagné de Yusra. Merci à elle d'avoir témoigné, en toute sincérité, sur le voyage qu'elle a effectué récemment en Israël ( Lahcen organise des voyages, des conférences sur le "vivre ensemble").

Merci à eux deux pour ce moment.

Retrouvez aussi Frédérique Petit qui va rafraîchir votre serviette de plage avec son coup de coeur pour un roman norvégien qui se déroule en hiver sous la neige. Enfin,Caroline Bouchez Zéro Déchet de Far Waste a fait le point pour nous sur les crèmes solaires.