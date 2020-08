Du sucre dans votre été - lundi 24 août : Aurélie Vauthrin-Ledent

L'invitée : Aurélie Vauthrin-Ledent.

Comédienne, chanteuse, autrice, metteuse en scène et à présent éditrice puisqu'elle vient de fonder sa maison d’édition de théâtre belge francophone “Les oiseaux de nuit”



Son coup de coeur : Pietro Pizzuti. Le comédien, auteur, traducteur et metteur en scène italien est l'un des auteurs qu'elle publie.



Chronique 1 : "Les femmes fortes dans l'Histoire" - Jasmine Léonard : Louisa May Alcott

Chronique 2 : "le polar de l'été"- Solène Perraud : "Que personne ne sorte (Six hommes à tuer)" de Stanislas-André Steeman