Du sucre dans votre été : Marc Marghem - émission du 21 août

C'est un supplice de n'avoir qu'une heure d'émission, tant nos invités sont passionnants! C'est encore le cas avec Marc Marghem, guide conférencier et responsable des visites guidées de la Fondation Boghossian.

Il nous fait vivre un moment délicieux et, généreux, il nous présente son coup de coeur, aussi passionnante que lui : la collectionneuse d'art Galila Barzilaï-Hollander.

Au menu aussi, notre Série de l'été consacrée au cerf-volant : grâce à Anne De Roy de Pass to Fly, j'ai pu faire voler ce petit aérodyne.

Charles Declerq, notre Monsieur Cinéma, nous encourage à voir une véritable pépite : Ma famille et le loup, et notre Monsieur Oiseaux Michel Vandevelde, nous montre que les volatiles savent se faire la cour. Prenons-en de la graine!