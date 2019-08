Du sucre dans votre été : Marc Metdepenningen - émission du 13 août

Nos invités sont toujours passionants et lui, n'a pas fait exception à la règle!

Marc Metdepenningen, journaliste et chroniqueur judiciaire au Soir, est venu nous présenter son livre "Crimes et châtiments dans l’histoire judiciaire belge" aux éditions Racine.

Au menu aussi, Isabelle Eluki nous a dévoilé son coup de cœur littérature spirituelle : "Des âmes simples" de Pierre Adrian. Stéphan Fumière nous a livré sa chronique musique consacrée au BSF, Brussels Summer Festival qui se tient du 14 au 18 août.

Enfin, notre série de l’été est consacrée toute la semaine à La Finca, la ferme maraîchère bio développée par Sarah Potvin et Jeremy Verhelst à Wezembeek-Oppem.