Du sucre dans votre été : Marina Pangos - émission du 29 août

Bienvenue dans du sucre dans votre été, l’émission estivale qui se propose de vous divertir, de vous évader.

Justement, notre invitée nous fait voyager à Londres, nous divertit, nous fait rire, nous tord le cœur, nous impressionne...et quand je dis nous, je parle de tout le public qui est allé l’acclamer sur la scène du château de Karreveld à Molenbeek pendant le festival Bruxellons. Et ce n’est pas fini ! De nouvelles dates ont été rajoutées, tant cette comédie musicale est un succès.

Autre indice si je vous dis Audrey Hepburn, Eliza Doolitle vous me répondez... My Fair Lady !



Nous avons donc l'immense bonheur et l’honneur de recevoir Marina Pangos qui interprète Eliza Doolittle.



Au menu aussi, écologie, conscience et pratique verte grâce à Caroline Bouchez notre coach zéro déchet de Far Waste. Caroline nous explique ce qu'est la pollution numérique.

Dans notre Série de l'été, on prend nos paniers pour faire le plein de fruits et légume, direction La Finca, la ferme maraîchère bio à Wezembeek Oppem.

Enfin, Frédérique Petit nous plonge dans un thriller plapitant : Le cri de Nicolas Beuglet.