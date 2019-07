Du sucre dans votre été : Olivier Moerens - émission du 12 juillet 2019

On a passé une heure parfaite avec Olivier Moerens, organisateur du Festival Bruxellons!

On a aussi eu la joie de retrouver Léo Potier et ses bons baisers de Berlin, tout en dégustant notre dernière tasse de thé grâce au Palais des Thés, prochaine série d'été toute aussi gourmande : dès lundi, on plonge la cuillère dans le chocolat :)

Enfin pour nous mettre en appétit ce weekend, la recette de Frédérique Petit : aujourd'hui, la panzanella.