Du sucre dans votre été : Sista Mika - émission du 12 août

Du sucre dans votre été : le retour !

On est très heureux de vous retrouver.

Notre nouvelle série de l’été est consacrée toute la semaine à la Finca, la ferme maraîchere bio, développée par Sarah Potvin et Jeremy Verhelst, à Wezembeek-Oppem.

Comme tous les lundis, notre Monsieur BD Frédéric Ronsse nous donne son coup de cœur, aujourd’hui "Portrait d’un buveur", une BD de Florent Ruppert, Jérôme Mulot et Olivier Schrauwen aux éditions Aire Libre - Éditions Dupuis.

Et puis, Isabelle Coppée nous parle du sexe chez les insectes.

Oui, on est en pleine forme !

L’énergie, notre invitée, va nous en donner elle qui, depuis 3 décennies, est l’une des très rares représentantes féminines du courant dub, reggae. Elle est même la pionnière.

C’est Sophie Mikalakoudis, plus connue sous le nom de Sista Mika.