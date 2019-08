Du sucre dans votre été : Thérèse Wattiaux/Enzo Bordonaro - émission du 20 août

RCF, vous le savez puisque vous nous êtes fidèles, c’est la radio des bénévoles pour les bénévoles. Alors on s’est dit, et si on les mettait à l’honneur, ces bénévoles ? Celles et ceux qui assurent la plupart des programmes que vous écoutez chaque jour ?

Parce que, disons-le clairement, sans eux, on ne fait pas grand-chose. Et sans ces deux-là, RCF aurait une toute autre saveur. Thérèse Wattiaux et Enzo Bordonaro, le duo de choc de Plumes chrétiennes, sont nos invités.

Au menu aussi la chronique musicale de Michel Van den Bossche et notre série d’été sur le cerf-volant, aujourd’hui on s’intéresse à sa fabrication.