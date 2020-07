Du Sucre dans votre été : Tito Dupret

L'invité : Tito Dupret, créateur de "La librairie belge", site et librairie qui recense, met en valeurs et diffuse toute la littérature et poésie belge.

Chronique 1 : BD - Frédéric Ronsse : "Le serment des lampions" - Ryan Andrews - Delcourt

Chronique 2 : "Les inventeurs belges" - Théo Mertens : Jean-Joseph Merlin