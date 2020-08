Du sucre dans votre été... "Wild Other"

Aujourd'hui c'est un jeune producteur qui est à l'honeur dans l'émission "Wild Other"

IL arrive dans le game cet été avec ses premières prods. Derrière ce blase, Yazid, 20 ans originaire de Louvain-la-Neuve. Son première track intitulée 'Love Avenue', auto-produite depuis sa chambre et ne pouvait être qu'une chanson d'amour ultime. ultra-productif ,les sons plus catchy les uns que les autres et vont débouler les uns après les autres pour rythmer votre été.



On plongera aussi dans ses souvenirs d’été et en fin d’émission, il nous parlera de son coup de cœur Lucien Larivière alias Kyobee