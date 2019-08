Du sucre dans votre été : Zenel Laci - émission du 16 août

On finit la semaine avec un invité qui nous donne la patate : Zenel Laci. Son spectacle Fritland a cartonné ce printemps au Théâtre de Poche, et bonne nouvelle, il sera en tournée en Belgique dès cet automne.

La rentrée scolaire en Allemagne, jour de fête pour les enfants : Léo Potier nous dit pourquoi dans sa chronique Bons baisers de Berlin.

Passer au zéro déchet, c'est pas si compliqué : Caroline Bouchez notre coach de Far Waste nous donne 5 gestes faciles à adopter.

Enfin, notre Série de l'été consacrée à La Finca : Sarah et Jérémy nous parle de L'auberge des Maïeurs, le restaurant 100% bio qu'ils ont ouvert à Woluwé Saint Pierre.