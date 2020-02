Venu de la région parisienne voilà une bonne dizaine d'années, il a posé ses valises dans les Vosges, pays qu'il a choisi pour sa retraite citoyenne et littéraire. Car il écrit ! Son désir de justice et de respect de l'autre et de notre planète est au coeur de son travail d'auteur. Il nous présente aujourd'hui son nouvel ouvrage : "Ecolo-démago" - Emmanuel Decroix.