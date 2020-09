Ecologie : où en sont les chrétiens ?

Quels projets ont émergé, quels obstacles reste-t-il à surmonter ? Comment la foi peut-elle nourrir la transition vers un monde plus juste et plus respectueux de la planète ?

Dominique Lang explore ces grands défis contemporains et nous présente son dernier livre, Générations Laudato Si, paru chez Bayard. Pour aller plus loin, quelques conseils de lecture : -Comprendre et vivre l'écologie. 52 semaines avec Laudato Si, Mahaut et Johannes Herrmann, Editions de l'Emmanuel, 2020 -Petit manuel d'écologie intégrale, Dominique Lang, éditions Saint-Léger, 2015 - Pour un Christ vert, Hélène et Jean Bastaire, éd. Salvator, 2009