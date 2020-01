Editions Papitou - Jean François Balmer dans " Le CV de Dieu"

11h00-11h30

L’association Papitou est une maison d’édition d’œuvres littéraires pour la jeunesse, les ados et les grandes personnes. Papitou propose des livres mais aussi des livres numériques, des documentaires, des livres pédagogiques et des spectcales contés. Farhanaz ELAHEE éditrice et illustratrice de l'association présente l'intention de cette maison d'édition.



11h30-12h00

L'acteur Jean-François Balmer est actuellement à Angoulême où il cherche du travail, avec sous le bras son Curriculum vitae: " Le CV de Dieu", d'après le texte de Jean-Louis Fournier. Un pièce qu’il jouera ce soir encore au théâtre d’Angoulême avec Didier Bénureau.