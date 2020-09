Editions Papitou - L'éclaircie un CHRS qui assure une mission d'accueil de jour

11h00-11h30

L’association Papitou est une maison d’édition d’œuvres littéraires pour la jeunesse, les ados et les grandes personnes aussi. Papitou propose des livres tout simple avec des pages que l’on tourne et des illustrations pour accompagner les textes. Mais ce sont aussi des livres numériques, des documentaires des livres pédagogiques aussi. L’association Papitou propose aussi des ateliers artistiques pour les enfants et les ados des spectacles contés…



11h30-12h00

L’éclaircie à Angoulême est une association qui gère une boutique solidarité, un accueil de jour pour les personnes exclues et une pension de famille. L’Eclaircie qui a ouvert ses portes en novembre 1994 a une nouvelle gouvernance aujourd’hui. Martine Pinville vient d’être élue présidente de cette association et Franck Fourmy en est le nouveau directeur. Ils sont les invités de ce tour de table