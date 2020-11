EIDER - Littératures européennes Cognac

Première partie :



L’association EIDER existe depuis 20 ans. EIDER comme Espace itinérant d’aide alimentaire en Pays du Ruffécois. Cette association assure actuellement des distributions alimentaires comme elle le fait tout au long de l’année pour répondre aux attentes de la population de ce territoire…Cette association a aussi une approche plus large…

Le coordinateur d’EIDER, Frédéric Sabourin, est notre invité.





Deuxième partie :



Le festival Littératures Européennes Cognac obligé comme tant d’autres événements de s’adapter…

Cette édition 2020 devait se vivre sur une formule « classique » dès aujourd’hui et tout ce week-end sur le thème Lettres d’Espagne. Le contexte sanitaire et ses conséquences avec le confinement font que Littératures Européennes ne peut pas se tenir physiquement à Cognac… mais la volonté de l’équipe est de proposer un programme en ligne…

Caroline Ponceau, l'une des deux programmatrices, nous explique l'approche.