Elisa Imbert et Hamid Ben Mahi

Les invités de cette semaine sont d'une part Elisa Imbert assistante à la mise-en-scène du spectacle Candide de Voltaire programmé au théâtre d'Angoulême et Hamid Ben Mahi danseur et chorégraphe du solo La géographie du danger en tournée à La Canopée de Ruffec, aux Carmes de La Rochefoucauld et à La Palène de Rouillac.

La pause musicale est un extrait du groupe Cocoon en concert à La Nef à Angoulême vendredi 14 février.