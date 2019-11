Elisabeth CLEMENTZ et Laurent MURATET

L'Adret d'Élisabeth Clementz, éditions du 81

Elisabeth Clementz distille une qualité d'émotion, d'observation, qui devient une prière poétique par le geste d'écrire. Son écriture de fée, de chamane, nous emmène à la rencontre de deux êtres que la vie a séparés.



Into the silence Laurent Muraret, éditions Aluna, préfacé par Alexandre

Jollien.

Nous vivons dans un monde matérialiste, saturé de bruits et de messages, qui nous tire vers l'extérieur. Pourtant toutes les traditions spirituelles ont vanté les mérites du silence et de la connaissance intérieure.