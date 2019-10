Elisabeth Goetaels,"Peter Pan" Tourinnes

ANNONCE

Chaque année, novembre est un bonheur à Tourinnes-La-Grosse ! Autour de la Saint-Martin, le 11 novembre, s'organise un mois de découvertes, de rencontres artistiques de moments d'émotions intenses. Le thême de cette année, Les mesures du monde, est bien présent. Entre le parcours d'artistes qui compte 200 artistes dans 80 lieux, les rencontres, les animation, les événements, dont des cérémonies religieuses, tous les villageois et les milliers de visiteurs n'auront que l'embarras du choix ! Et, cerise sur le gâteau, une version inédite de Peter Pan, à laquelle 150 villageois participent, comme chaque année. C'est la directrice musicale du spectacle, Elisabeth Goethaels qui nous en parle.

Huit repésentations : première le samedi 9 nobembre, dernière, le dimanche 24 novembre.

Et, pensez-y : Si, pour renourrir le monde, la question n'était pas de rester enfant mais de le devenir ?