Emission du 3 mars.

Dans la collection « Je bouge pour ma planète », cet ouvrage paru en octobre 2020 est absolument indispensable.

Destiné à des enfants à partir de 8-9 ans, il explique avec pédagogie que le numérique, très présent dans nos vies, peut être néfaste et qu’il convient d’avoir une utilisation raisonnée. Par des biais différents, le temps passé devant, l’impact sur la santé, les réseaux sociaux mais aussi la pollution que cela engendre, Laurence Bril explique comment ne pas tomber dans les pièges tendus par les écrans et comment faire les bons choix.

J’ai d’ailleurs beaucoup aimé la « Déclaration des droits à la Déconnexion » qui devrait être au fronton des écoles. Les quiz, les énigmes, les BD donnent un côté très ludique à l’ouvrage qui n’est pas du tout moralisateur, ce qui est un atout.

Enfin, les illustrations de Léo Louis-Honoré, où le vert et le taupe dominent, sont amusantes et plairont aux plus jeunes. Un petit ouvrage absolument nécessaire.

Éditions Rue de l'échiquier