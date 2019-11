Emission n°6

-Gilles Laporte, romancier lorrain, auteur de "La Fiancée anglaise" (Les Presses de la Cité): histoire largement inspirée de celle d'Adolphe Lamesch, son oncle, durant la 2nde guerre mondiale et porté disparu en 1945 à bord du torpilleur des Forces navales libres "La Combattante".

-Véronique Pierron, romancière et lauréate du Prix Jean-Anglade pour son roman "Les Miracles de l'Ourcq" (Les Presses de la Cité), histoire surréaliste des habitants d'une favella sur le canal de l'Ourcq en région parisienne.

-Serge Camaille, romancier, auteur de "Du sang sur la neige" (de Borée), polar rural en Auvergne. -Présentation de 3 ouvrages: "Un joli petit village" (Marivole éditions) de Serge Camaille; de "Perlou (Marivole éditions) de Chérif Zananiri et de "Les Démons de l'Elysée" (Ramsay) de Patrick Cavenair.