En direct du Forum des aidants à Cognac

Une émission Tour de Table spéciale aujourd’hui… Nous sommes en direct de Cognac, précisément du Centre des congrès de La Salamandre où se tient le Forum des aidants.

Une journée qui rassemble les associations, les structures qui agissent plus ou moins directement en faveur des aidants… Les aidants, c’est peut-être vous qui accompagnez au quotidien un proche malade, âgée ou en situation de handicap…

Cette définition, cette dimension d’aidant reste encore aujourd’hui un peu compliquée à saisir… On devient aidant très souvent de manière naturelle, sans se poser des tas de questions parce qu’un de nos proches en a besoin tout simplement…

Dans cette émission, différents invités nous éclairent sur des moyens mis en place pour être en interaction avec les aidants et leurs proches.