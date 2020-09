"En soins palliatifs, je vis!"

Voici le thème d'une campagne de communication décalée lancée par la CASSPA, la coordination de l'accompagnement en soins de supports et palliatifs de Maine-et-Loire. Six vidéos humoristiques sont proposées en ligne. Elles permettent de valoriser l'image des unités de soins palliatifs, services souvent méconnus du grand public. Alors, envie de changer de regard ? écoutez nos invités, le docteur Vincent Gourd et Christelle Foin chef de projets.