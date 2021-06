Enquête dans le monde des Fake News avec Doan Bui

Depuis 2016 et l'élection présidentielle de Donald Trump, un nouveau mot est entré dans notre vocabulaire. C'est le terme de fake news, traduit en français par infox, un mot-valise qui mélange information et intoxication.

Qui est l'origine de ces fausses informations et dans quel but ?Quel lien existe-t-il entre les fake news et les théories du soupçon ou les croyances de ceux qui sont persuadés que la terre est plate ?

Un développement exponentiel à cause des algorithmes

Journaliste au Nouvel Observateur, prix Albert Londres en 2013, Doan Bui, l'invitée de Thierry Lyonnet, vient de publier une BD avec la dessinatrice Leslie Plée sur ce sujet qui a fait l'objet d'enquêtes de sa part dans le cadre de son travail.

"J'ai réalisé qu'il y avait une implication de ces fake news dans le monde réel. Ce qui est frappant dans cette mouvance des complotistes, c'est qu'on doute de tout : des médias, du gouvernement, de la science, de l'école. Il n'y a plus aucun fondement de croyance commune. Ce sont souvent des gens très intelligents, très structurés et qui ont poussé ce principe du doute jusqu'au bout". Les fake-news sont notamment une arme des ultra-conservateurs américains.

"Avec les réseaux sociaux, on est passé à une autre dimension. On est prisonniers des algorithmes qui décident pour nous ce qu'on doit voir et c'est comme ça que des théories étaient marginales se sont diffusées à très grande échelle", ajoute Doan Bui.

Le complotisme a l'heure du covid

"Ils pensent que c'est nous qui fermons les yeux et qui sommes manipulés, étant considérés comme des agents de l'Etat profond, explique-t-elle. Pour eux, tout se réduit à une guerre d'opinions". Une défiance très déroutante.

Comment avoir un esprit critique et ne pas tomber dans la théorie du soupçon ?

Avec la pandémie de Covid-19, le complotisme s'est développé de manière exponentielle. "La meilleure arme pour garder son esprit critique, c'est de multiplier les points de vue, y compris contradictoires. Il y a un côté très rassurant de se retrouver dans une communauté", observe Doan Bui.