Entre fiction et réalité en rafale !

Et si nous prenions une nouvelle fois la direction d'Angoulême ? Michel Bonnet et ses étudiants ont rencontré de nombreux auteurs et dessinateurs et vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Aujourd'hui c'est à deux dessinateurs qu'ils s'adressent. L'un particulièrement sympathique, s'illustrant dans la fiction, l'autre peut-être un peu plus sérieux mais cela reste normal puisqu'il parle d'avions - et notamment de rafales - et de l'armée ! Un nouvel épisode du Kiosque à BD !