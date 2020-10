Entre les cases 300 grammes / Expo Comes

Delphine Freyssinet vous propose ses rencontres avec les auteurs et autrices de BD, dans Entre les Cases, deux fois par mois.



Aujourd'hui, un auteur et une exposition :



- Damien Marie pour "300 grammes", publiée chez Kamiti éditions (dessins de Karl Tollet, scénario Damien Marie)



- L’exposition, "Comès. D'Ombre et de Silence". Compte tenu des mesures actuelles, cette exposition est temporairement fermée, mais elle sera visible - si tout va bien - jusqu'au 3 janvier au musée Belvue. Thierry Bellefroid, l’un des commissaires de l’exposition nous en parle.