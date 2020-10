Entretien avec Emile Brami - Partie 2

Voici un second moment, il y en aura un 3ème dés la semaine prochaine, passé avec Emile Lami et Louis-Ferdinand Céline. Au micro de Michel Bonnet, il évoque aujourd'hui le cinéma et la non-adaptation des oeuvres de Céline au cinéma. Pourtant, nombre de réalisateurs talentueux, l'ont fait à leur manière...



Reference : "Louis-Ferdinand Céline et le cinéma, voyage au bout de l'écran" - Edition Ecriture