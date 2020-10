Entretien avec Emile Brami - Partie 3

Pour ce 3ème et dernier entretien avec Emile Brami, le biographe de l'écrivain controversé Céline évoque le cinéma mais aussi et surtout la trés rare adaptation de Louis-Ferdinand Céline en bande dessinée par le dessinateur Tardi. Au micro de Michel Bonnet, Emile Brami nous donnera aussi quelques clés pour "accéder" à l'oeuvre de Céline.



Reference : "Louis-Ferdinand Céline et le cinéma, voyage au bout de l'écran" - Edition Ecriture