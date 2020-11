Entretien avec Jean-Philippe Sarcos, au Palais Royal

Aujourd'hui, poursuivons notre aventure musicale. Des grands violonistes du XXème siècle, gagnons les rangs de l'orchestre et du chœur ! Attaché à la musique française, classique et baroque, comme au fait de chanter par et avec le cœur, attaché également à la beauté de notre langue française, rencontrons aujourd'hui Monsieur Jean-Philippe Sarcos, chef du chœur et orchestre du Palais Royal, ensemble qu'il a créé à Paris en 2010.