Eole 16 et FabriKwatt L'éolien contre ou complémentaire du photovoltaïque

L’association EOLE 16 (Ensemble œuvrons pour l’environnement des Charentais) se bat contre les projets de parcs éoliens sur le territoire Mouthiers - Boeme - Charraud. Le regard du grand public a changé par rapport aux projets éoliens, source énergétique de plus en plus décriée face aux nuisances et à l’empreinte écologique.





11h00-11h30

La SCIC, société coopérative d’intérêt collectif, FabriKwatt a été officiellement créée samedi dernier. Après 2,5 ans de travail juridique FabriKwatt va pouvoir développer des panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments public pour apporter sa pierre au mix énergétique et réduire le émissions de Co2