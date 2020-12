Eric Causin & Serge Quoidbach

Le lauréat du Prix Saga 2020 Eric Causin, meilleur premier roman belge francophone de l'année est l'invité de Julien Moes et Régine Kerzmann. Serge Quoidbach, rédacteur en chef adjoint de l'Echo et auteur d'un ouvrage finaliste du Prix liégeois "L'Affaire Ruspoli" est le second invité. En plus d'idées cadeaux à lire à découvrir.