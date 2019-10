Eric-Emmanuel Schmitt, "Journal d'un amour perdu" (éd. Albin Michel)

Le "Journal d'un amour perdu" d'Eric-Emlanuel Scmitt est plus qu'un journal, le récit bouleversant d'une tragédie personnelle, qui devient, par la magie de l'écriture, une histoire à portée universelle. En même temps, une belle ouverture sur les secrets de la création littéraire, par un des écrivains les plus connus d'aujourd'hui, et des plus sympathiques.