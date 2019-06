Escale du livre : Diop et Passiflore

Pour l'Escale du Livre à Bordeaux, David Diop propose Frère d'Ame édité au SEUIL. Pendant la 1ère guerre mondiale, des jeunes africains ont été enrôlé dans cette guerre. Si on a leslettres des poilus, il n'y a aucune lettre de ces tirailleurs sénégalais. David Diop leur rend hommage et leur donne une existence.

Tout autre chose, la rencontre avec Les éditions Passiflore et leur fondatrice et les auteurs Jean-Michel Cormary et jean-Michel Lafon pour leurs livres sur le rugby et leur vécu avec humour.