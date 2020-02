Escale littéraire - 4 avril 2020 à 11:00

Les mercredis, toutes les quatre semaines

Une conversation intime et conviviale avec de notre invité du mois, qu’il soit écrivain, auteur de théâtre, auteur-compositeur ou bien libraire, nous parlerons ensemble d’écriture, de littérature et de cinéma. Avec Regards croisés, Paola Authier, agrégée de lettres, lectrice européenne et passionnée, aura choisi deux livres en relation avec les thèmes de notre invité. Puis nos chroniqueuses Cinéma (Martine Alexandre du Cinéma d'Art et Essai Le Florida à Saint-Savinien ou Françoise Gazio, productrice de films documentaires) nous livrerons leur Coup de coeur.